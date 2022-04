Doctor Strange 2, nuovo teaser per il film di Raimi: "Ci serve un Avenger"

Ci avviciniamo sempre di più all'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia nelle sale, ma prima diamo un'occhiata al nuovo teaser del film di Sam Raimi.

Il destino del Multiverso è in pericolo, e c'è un Avenger che potrebbe aiutare a salvarlo.

Il nuovo teaser di Doctor Strange nel Multiverso della Follia condiviso quest'oggi dagli account Marvel, e sembra focalizzarsi ampiamente sulla collaborazione di Strange (Benedict Cumberbatch) Wong (Benedict Wong) e Wanda (Elizabeth Olsen), e in particolare sul "reclutamento" di quest'ultima per far fronte alla nuova minaccia che rischia di distruggere il Multiverso.

"Avremmo bisogno di un Avenger" le dice Strange, e Wanda replica "Ci sono altri Avenger..." ma lo stregone non cede. E difatti poco dopo, tra le tante scene che si susseguono nel video, vediamo anche Wanda e Wong combattere insieme contro una creatura che finora non avevamo ancora incontrato.

Stando ai rumor, la durata di Doctor Strange 2 potrebbe essere tra le maggiori finora registrate per i film del Marvel Cinematic Universe, e i fan si aspettano tanti camei illustri, specialmente dopo quanto visto in Spider-Man: No Way Home.

Al momento però abbiamo più domande che risposte (Nicolas Cage sarà in Doctor Strange 2? James McAvoy apparirà nel film Marvel? Ecc.), almeno se (non) vogliamo credere a tutto quello che si dice in giro...

Doctor Strange nel Multiverso della Follia arriverà a maggio nelle sale.