Doctor Strange 2, nuovo teaser per il film Marvel: mancano 50 giorni all'uscita!

In Doctor Strange nel Multiverso della Follia ne vedremo davvero di ogni, come d'altronde anticipa anche lo stesso titolo, incluso un confronto tra Wanda Maximoff e Stephen Strange , e l' introduzione di America Chavez , che sarà interpretata dalla giovane Xochitl Gomez.

Tuttavia, ci vuole ancora un po' affinché questa possa arrivare sugli schermi, ma il conto alla rovescia c'è già, ed è a quota -50 giorni (e per noi italiani anche meno, vista la tendenza a far uscire i cinecomic Marvel sempre con qualche giorno d'anticipo nelle nostra sale) nell'ultimo teaser condiviso sugli account social dei Marvel Studios .

Tra i film più attesi del 2022 non può non esserci Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la pellicola diretta da Sam Raimi con protagonista Benedict Cumberbatch , sequel del film del 2016 diretto invece da Scott Derrickson.

Continua l'attesa per vedere finalmente sul grande schermo Doctor Strange nel Multiverso della Follia , ma tenete duro, perché come ci ricorda anche questo nuovo teaser mancano solamente 50 giorni!

