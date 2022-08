Doctor Strange 2 ha tagliato la nemesi storica dello Stregone: le concept art!

Nonostante Doctor Strange in the Multiverse of Madness abbia potuto contare su un regista cult come Sam Raimi, l'abbandono di Scott Derrickson dopo il primo film è stato sofferto da molti. Soprattutto perché, ora si scopre, aveva intenzione di giocare con la nemesi più terribile dello Stregone: eccola mostrata nelle concept art!

In termini di debutti di personaggi dai fumetti Marvel, il secondo capitolo sul Doctor Strange è stato senz’altro densissimo. Forse troppo, visto lo spazio su schermo dedicato, su tutti, agli Illuminati. Ma molte altre erano le idee che sono state tagliate nel corso dello sviluppo – non ultimo la decapitazione di Mordo in Doctor Strange 2, e in quel caso le concept art sono inquietanti – soprattutto all’indomani dell’abbandono di Scott Derrickson. Il regista passato poi a The Black Phone aveva intenzione di portare su schermo l'unico vero acerrimo nemico di Stephen Strange: Nightmare.

In una serie di foto, Strange può essere visto in piedi vicino alla casa sul lago in cui è morta sua sorella. Sulla superficie del lago ghiacciato c'è Nightmare in cima a Dreamstalker, il suo destriero nero con cui lo si vede spesso nei fumetti. Le immagini sono state gentilmente concesse dall'art director Oliver Carroll. In altre foto separate, per gentile concessione del concept artist Ryan De Silva, vediamo Nightmare raffigurato in un libro antico. Entrambi i concept art mostrano una versione del personaggio molto diversa dalla sua controparte a fumetti: appaiono molto più medievali e realistici rispetto al personaggio horror ultraterreno che conosciamo dal materiale originale.

In merito al personaggio, Scott Derrickson aveva detto: "Il problema con il debutto di Nightmare è trasmettere l'idea della Dimensione del Sogno come un'altra dimensione. Il film era già abbastanza impegnativo. Quini Dormammu avrebbe avuto più senso. Ed è il cattivo più presente nei fumetti. Alla fine è stato deciso di non farlo perché era un'idea un po' complessa. Spero che da qualche parte potranno esplorarlo, perché penso che quello degli incubi come altra dimensione sia concetto fantastico". In realtà, quel concetto è stato poi introdotto nella versione di Raimi, dando ragione alla richiesta di Derrickson.

