Doctor Strange 2, tagliata la variante circense voluta da Scott Derrickson: la concept art

L'abbandono di Scott Derrickson alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stata molto sofferta, salvo poi consolarsi con la sostituzione di Sam Raimi. Ma alcune idee originali erano davvero eccentriche e interessanti. Fra queste la variante di uno Strange eccentrico, circense e prestigiatore. Forse senza poteri.

È passato più di qualche mese dall’uscita nelle sale del secondo capitolo dedicato a Stephen Strange. Nel frattempo un altro tassello del Marvel Cinematic Universe – Thor: Love & Thunder – ha fatto parlare di sé. E attualmente tutta l’attenzione è focalizzata sui prossimi titoli, oggetto di annunci e interviste. Da un lato, è stato dichiarato come Black Panther: Wakanda Forever è stato pensato a tutti gli effetti come un omaggio a Chadwick Boseman. Mentre fioccano critiche per la villain israeliana di Captain America 4, che ha spinto Marvel a sottoporre il personaggio a una grossa revisione.

Ma a distanza di mesi, considerata la mole di apparizioni in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e tutte quelle che, invece, non abbiamo visto, continuano a susseguirsi rivelazioni e concept art. L’ultima mostra un’altra variante ancora di Strange come fu pensata da Scott Derrickson prima che abbandonasse la regia. A condividerla l’artista Darrell Warner: "Sono onorato di aver fatto parte di un progetto così importante e di aver fatto in modo che questo acquerello progredisse fino a diventare uno dei finalisti del 'Personaggio del film d'azione dal vivo' ai Concept Art Association Awards di quest'anno. Marvellous Melvyn è stato un pezzo che ho completato all'interno della sceneggiatura di Scott Derrickson e che successivamente è cambiato con l'arrivo di Sam Raimi [sic]".

Marvellous Melvyn somiglia a una versione circense e da prestigiatore di Stephen Strange. Ma si tratta anche, pur nella sua eccentricità, di una versione piuttosto “ordinaria”. Nel senso che lo Stephen Strange nei panni di un’artista di strada, senza quell’aura di importanza di cui erano circondate tutte le altre varianti, avrebbe sicuramente dato un taglio interessante. Potrebbe essere proprio questa la versione senza poteri di cui si è parlato nelle settimane precedenti e che fu tagliata al passaggio di consegne fra Derrickson e Raimi. Voi che ne pensate? Trovate la concept art di seguito, in calce all’articolo.