Doctor Strange 2, svelato il finale alternativo del film di Sam Raimi!

Lo sceneggiatore di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Michael Waldron, ha svelato un finale alternativo del film diretto da Sam Raimi. Il sequel con protagonista Benedict Cumberbatch ha introdotto per la prima volta nell'MCU il regista della prima trilogia di Spider-Man, con Tobey Maguire nel ruolo di Peter Parker.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia.



Nel film vediamo Stephen Strange della Terra-616 (Benedict Cumberbatch) attraversare il Multiverso e uccidere Sinister Strange, la sua variante malvagia e corrotta dal Darkhold. Dopo aver usato la magia oscura del Libro dei Dannati per camminare in sogno attraverso il Multiverso, uccidendo altri Strange e cercando un modo per poter stare con Christine Palmer (Rachel McAdams), il Sinister Strange ha innescato un'incursione, facendo crollare la sua realtà su se stessa. Tutto ciò viene lasciato alle spalle dopo la morte di Sinister Strange, con Strange 616 che torna nel suo universo con il terzo occhio.



Il finale alternativo è più sconvolgente, secondo le parole di Waldron:"Strange rimane intrappolato in quell'universo, e poi Sinister Strange si gira e il terzo occhio si apre". A scandire i diversi colpi di scena doveva essere l'iconica risata di Vincent Price che ricordava quella della star dell'horror nel video di Thriller di Michael Jackson:"Il tempo sta per scadere. Come dice Wong 'Hai usato il Darkhold per possedere il tuo stesso cadavere'. Sicuramente ci devono essere delle conseguenze. Era un po' un ritorno al passato del vecchio La casa, quel finale straziante o del tipo 'Oh mio Dio, le cose sono andate male alla fine'. Quindi, sì, vedremo tutto ciò cosa significa per Stephen".



