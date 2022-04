Doctor Strange 2, svelate le attrici che interpreteranno le madri di America Chavez!

Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare (per i motivi sbagliati, purtroppo) delle due madri di America Chavez che vedremo in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: le due donne, però, non hanno avuto un volto ben delineato fino a qualche ora fa, momento in cui sono stati svelati i nomi delle attrici che le interpreteranno.

A dar volto rispettivamente ad Elena Chavez ed Amalia Chavez saranno dunque Ruth Livier e Chess Lopez: si tratta di due nomi non particolarmente conosciuti al grande pubblico, con Livier che ha in curriculum una comparsa in 902010 e vari lavori da doppiatrice e Lopez nota principalmente per alcuni ruoli in film per la televisione.

Proprio la presenza delle due madri di America Chavez, come ricordavamo in apertura, è stata oggetto di numerose polemiche in questi ultimi giorni, con Arabia Saudita ed Egitto intenzionati a vietare il film con l'accusa di propaganda pro-LGBTQ+: una situazione rapidamente degenerata, con la giovanissima Xochitl Gomez costretta a difendersi dagli insulti di un gruppetto di esaltati pronti ad additarla come causa delle decisioni prese dai governi di cui sopra.

America Chavez, comunque, avrà anche sul grande schermo le sue due madri, proprio come previsto dalla storia del personaggio: polemiche a parte, in queste ore Benedict Cumberbatch ha messo un freno alle velleità horror di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.