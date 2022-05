Doctor Strange 2: svelata la verità sul mancato cameo di Daniel Craig?

Si è parlato tanto del mancato cameo di Daniel Craig come Mr. Fantastic in Doctor Strange nel Multiverso della FolliaE, ma adesso sembrerebbe che l'interprete di 007 fosse stato scelto per tutt'altro ruolo ne film...

Mentre ci son già fior fior di fanart di Danel Craig come Mr. Fantastic sul web, gli appassionati del MCU potrebbero stare fantasticando su un casting che in realtà non è mai stato nei piani.

Secondo Heavy Spoilers, infatti, la notizia che Daniel Craig avrebbe dovuto interpretare Reed Richards nel sequel di Doctor Strange potrebbe essere incorretta, in quanto l'attore di James Bond avrebbe in realtà dovuto portare sullo schermo un altro personaggio: Baldr il Coraggioso, il fratello di Thor.

"Ci sarebbe dovuta essere un'apparizione di Baldr il Coraggioso, di cui ho visto alcuni elementi" spiega il presentatore del programma YouTube, come riportato da Comicbook "Nella scena degli Illuminati ci avremmo dovuto vedere un settimo membro, ma poi si è optato per dire che quella sedia vuota apparteneva a Supreme Strange. Poi Mordo ha preso quel posto vacante, perché all'inizio non era negli Illuminati, e infatti non lo abbiamo visto su Titano con il resto del gruppo".

"Durante lo scontro con Wanda, Baldr doveva finire con il suicidarsi sotto controllo di Scarlet Witch, ma poi questa scena è stata apparentemente rimossa così che il focus potesse essere su Black Bolt" continua il conduttore, osservando come probabilmente sia stata la scelta migliore, visto anche il gran numero di personaggi già in scena "Poi però arrivato un report di Deadline nel quale si diceva che Craig avrebbe dovuto interpretare Reed Richards. Ma le mie fonti mi hanno detto circa sei mesi fa che lui avrebbe dovuto interpretare Baldr, ovvero il fratello di Thor, e mi hanno mostrato delle foto come prova. In effetti ha molto più senso, e quando la scena è stata tagliata dal film, le mie fonti mi hanno detto di non comprenderne il motivo, dato che Craig è un nome davvero grosso. Ma a quanto pare l'attore ha rinunciato per via dell'aumento dei casi di COVID, quindi penso sia per quello che è stato rimosso e sostituito".

Chissà com'è andata davvero... Voi cosa ne pensate? In quale ruolo avreste preferito Daniel Craig? Fateci sapere nei commenti.