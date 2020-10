Doctor Strange 2, svelata una new entry del cast del film Marvel

É Deadline a rivelare in esclusiva che Xochitl Gomez, attrice nota per il suo ruolo nella serie Netflix Il club delle babysitter, è entrata a far parte del cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il ruolo della Gomez non è stato rivelato, così come i principali dettagli della trama del film. L'attrice si unirà ai già confermati Bendict Cumberbatch - di ritorno nei panni dello stregone dopo gli eventi di Avengers: Endgame - Bendict Wong e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo). Nel film apparirà inoltre Elizabeth Olsen visto che, come confermato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, la trama di Doctor Strange 2 sarà legata in qualche modo a quella della serie Disney+ WandaVision.

Come affermato di recente da Cumberbatch, il film dovrebbe entrare in produzione tra ottobre e novembre 2020, ovvero una volta che avrà terminato i suoi impegni con Spider-Man 3, le cui riprese sono partite proprio in questi giorni a New York.

Diretto da Sam Raimi al suo attesissimo ritorno alla regia di un lungometraggio, il film ha un'uscita nelle sale fissata al 25 marzo 2022. Ricordiamo che la questione del Multiverso avrà un ruolo centrale nelle prossime fasi del MCU, tanto che il progetto andrà a collegarsi anche alla serie su Loki con Tom Hiddleston.