Doctor Strange 2, Supreme Strange protagonista di una nuova concept art!

Dopo l'arrivo nelle sale di Doctor Strange 2 i social sono stati occupati da tantissime concept art preparatorie del film mai portate sul grande schermo. Una di queste coinvolge la variante Terra-838 di Strange che nella pellicola il pubblico ha avuto la possibilità di vedere per pochi secondi.

I pochi secondi di screentime del personaggio vengono mostrati nel momento in cui Stephen si trova al cospetto degli Illuminati. Insomma, un modo drammatico per raccontare il destino del "loro" Strange che, secondo loro, si è spinto troppo finendo per essere definitivamente corrotto dal Darkhold. Uno dei concept artist che hanno lavorato alla pellicola ha pubblicato sui propri profili social il disegno preparatorio di Supreme Strange.

Il momento che coinvolge gli Illuminati è, probabilmente, tra i più chiacchierati dell'intero film grazie alla presenza di personaggi attesissimi dai fan. Originariamente, a quanto pare, al posto di Mr. Fantastic ci sarebbe dovuto essere un asgardiano molto legato a Thor. La presenza del Blader di Daniel Craig è stata confermata in una scena tagliata. Il personaggio avrebbe dovuto far parte degli Illuminati, completando la formazione. Lo Strange di Terra-838 non è l'unico che ci viene mostrato nel film. Oltre alla versione "zombie" del finale, ritroviamo anche una versione cattiva e corrotta dello stregone.

Questa non è l'unico disegno preparatorio trapelato online del film. In una concept art di Doctor Strange 2 ritrae un deserto pieno di cadaveri dello stregone. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!