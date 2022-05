Doctor Strange 2 supera The Batman: è della Marvel il miglior incasso del 2022 (finora)

Doctor Strange nel Multiverso della Follia raggiungerà un nuovo traguardo al box office nelle prossime ore, dato che il film Marvel in queste ore ha messo la freccia e ha annunciato il sorpasso ai danni di The Batman per prendersi il primo posto della classifica dei migliori incassi del 2022.

Il sequel dei Marvel Studios ha superato The Batman della DC Films, cinecomix scritto e diretto da Matt Reeves e interpretato da Robert Pattinson che nelle scorse settimane aveva concluso la sua corsa nelle sale con $770 milioni di dollari al botteghino mondiale. Doctor Strange nel Multiverso della Follia adesso è $820 milioni di dollari, cifra che fa del cinecomix di Sam Raimi il miglior incasso dell'anno.

Tuttavia mancano ancora diversi giri alla conclusione della gara, e nelle prossime settimane e mesi arriveranno nelle sale tantissimi titoli dalle grandi potenzialità economiche: uno è già disponibile, Top Gun: Maverick, che per l'appunto ha messo fine al regno di Doctor Strange 2 guadagnandosi il primo posto della classifica settimanale, ma molto presto le sale si riempiranno con Jurassic World: Il Dominio e Thor: Love & Thunder, senza ovviamente dimenticare i futuri Black Panther: Wakanda Forever e Avatar: La via dell'acqua.

Secondo voi quale sarà, alla fine, il film col maggior incasso dell'anno? E, qualunque esso sia, riuscirà a fare meglio del 'campione in carica', Spider-Man: No Way Home? Ditecelo nella sezione dei commenti! Nel frattempo, sapete che la Marvel ha svelato ufficialmente gli Illuminati di Doctor Strange 2?