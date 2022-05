Doctor Strange 2 supera gli 800 milioni al box-office: superato il record di The Batman

Con i risultati ottenuti nell'ultimo weekend di programmazione internazionale, Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha oltrepassato gli 800 milioni di dollari di incasso al box-office diventando ufficialmente il film più remunerativo del 2022, avendo battuto la cifra di The Batman, quest'ultimo fermatosi a poco più di 768 milioni di dollari.

Non solo, si tratta anche del secondo miglior risultato dell'era pandemica, dietro solamente a Spider-Man: No Way Home (distantissimo con i suoi 1.89 miliardi di dollari incassati); nel weekend, infatti, Doctor Strange 2 ha battuto sia The Batman (768 milioni) che No Time to Die (774.3 milioni), ovvero gli altri due migliori risultati al botteghino da quando è iniziata la pandemia.

Se in patria si è riconfermato ancora in prima posizione al box-office, in Italia Top Gun Maverick ha battuto Doctor Strange 2 grazie alle proiezioni del film in anteprima svoltesi il sabato e la domenica appena trascorsi; il film con Tom Cruise, infatti, ha raccolto oltre 800mila euro in due giorni, mentre nella sola giornata di ieri il film Marvel Studios ha incassato poco più di 170mila euro, segno che il suo andamento è ormai in fase calante.

Nelle scorse ore Xochitl Gomez ha pubblicato un dietro le quinte di Doctor Strange 2 dove vediamo la new entry dell'MCU impegnata nelle riprese della scena d'apertura del film (quella del sogno dello Strange del nostro universo), ma anche giacere impotente davanti a una Wanda Maximoff pronta a sacrificarla per rivedere i propri figli o godersi un momento di relax in compagnia di Benedict Wong.

Un esordio che sicuramente non ci ha ancora mostrato tutto il potenziale del personaggio, ma che, come questo video ci ricorda, ci ha lasciato intravedere un futuro decisamente importante per la nostra America.