Doctor Strange 2, dopo il successo horror ora i fan: 'Vogliamo il reboot di Ghost Rider'

Il successo globale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è la dimostrazione che i Marvel Studios potrebbero scegliere di puntare maggiormente in futuro sulle storie più horror dei loro fumetti e adesso i fan chiedono a gran voce la realizzazione del reboot di Ghost Rider, magari proprio con il vociferato Norman Reedus nel ruolo principale.

Proprio Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha portato i fan in una giostra di jump scare e body horror come non era mai successo nell'Universo Cinematografico Marvel, aprendo una finestra di possibilità per i prossimi progetti dello studio. Così, usciti emozionantissimi dalla visione del film di Sam Raimi, i fan si sono riversati sui social per chiedere a gran voce la realizzazione di un reboot di Ghost Rider, per cui i tempi sarebbero finalmente maturi.

Il personaggio è già apparso molte volte in live-action, ma deve ancora fare il suo debutto sul grande schermo nel Marvel Cinematic Universe. Nicolas Cage ha interpretato Johnny Cage due volte nei due film standalone realizzati per la Sony, prima che Gabriel Luna venisse ingaggiato per interpretare la versione di Robbie Reyes del personaggio durante Agents of SHIELD della ABC. Tuttavia, i Marvel Studios non hanno annunciato ufficialmente il ritorno del personaggio, ma i fan sperano che il sequel di Doctor Strange possa portare a film più horror al più presto.

I Marvel Studios stanno iniziando ad esplorare nuovi territori e nuove atmosfere, spingendosi nel 'sottobosco' occulto dei fumetti con personaggi come Moon Knight, Blade e Werewolf by Night, molti fan sono convinti che l'esordio di Ghost Rider sia dietro l'angolo e soprattutto che Norman Reedus sarebbe l'attore perfetto per interpretarlo nel MCU. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

A proposito della direzione occulta intrapresa dai Marvel Studios, vi segnaliamo l'inizio delle riprese di Werewolf by Night: si tratta del primo film MCU realizzato in esclusiva per la piattaforma di streaming on demand Disney Plus.