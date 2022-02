Doctor Strange 2, lo Stregone Supremo al quartier generale degli Illuminati: ma chi sono?

Il trailer ufficiale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness è stato presentato in anteprima nella notte italiana durante il Super Bowl e questo, sembra aver confermato molte delle speculazioni circolate sul web nei mesi scorsi, aprendo apparentemente anche la porta del MCU agli Illuminati.

Si tratta di un gruppo di supereroi presentato nei fumetti, formato dalle più grandi menti dell'universo Marvel. Di questo team hanno fatto parte personaggi del calibro di Charles Xavier, Mister Fantastic, Iron Man, Professor X, Black Bolt, Namor, Captain America, Namor e lo stesso Doctor Strange.

Nel trailer diffuso nelle scorse ore, lo Stregone Supremo appare nel quartier generale degli Illuminati dove sono visibili cinque posti. Uno di questi è sicuramente occupato dallo Xavier di Patrick Stewart, accanto a cui sono visibili tre figure. Uno di queste è forse la variante di Captain Marvel che possiamo vedere nel trailer, che somiglia in modo sospetto alla Monica Rambeau di Lashana Lynch. Potrebbe poi esserci la Captain Carter di Hayley Atwell. Il personaggio ha fatto il suo debutto in What If...? la scorsa estate e la sua versione alternativa dello scudo di vibranio è apparsa anche sul poster di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Considerando poi che nel corso del sua permanenza al quartier generale degli Illuminati, Stephen Strange è scortato dai robot Ultron per tutto il tempo, qui potremmo avere a che fare anche con una versione alternativa di Iron Man o di Hulk. Voi cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti.