Doctor Strange 2, spunta una nuova Variante: è identica allo Stregone Supremo dei fumetti!

A quanto pare è già arrivato il momento di aggiornare il nostro recente articolo relativo a tutti i personaggi che appariranno in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dato che in base ad un nuovo leak nel film ci sarà un'altra Variante di Stephen Strange.

La confezione ufficiale di una nuova statuetta di Marvel Legends mostra infatti la cosiddetta Variante "Defender Strange", una nuova versione di Doctor Strange che apparirà in Doctor Strange in the Multiverse of Madness: l'immagine, disponibile in basso, mostra la nuova versione del personaggio di Benedict Cumberbatch con indosso un abito molto diverso da quello solito di Kamar-Taj, oltre ad un'acconciatura brizzolata che ricorda molto da vicino quella del Doctor Strange dei fumetti (con l'aggiunta però di una sorta di coda di cavallo).

Tra l'altro, la promo art arriva come una sorta di conferma definitiva circa l'apparizione del nuovo personaggio, o per meglio dire della nuova Variante: Defender Strange infatti può essere anche intravisto nel primo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, in una scena in cui quello che inizialmente sembrava essere il protagonista cade attraverso un portale stellare (presumibilmente creato da America Chavez). Mettendo in pausa il trailer al momento giusto, si possono notare le strisce bianche che attraversano i capelli di Stephen Strange: il dettaglio inizialmente aveva confuso i fan, ma adesso è stato chiarito dalla promo art.

Quali sono le vostre aspettative per il film diretto da Sam Raimi? Ditecelo nei commenti.