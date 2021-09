Doctor Strange 2, Sophia Di Martino: 'Un team-up tra Sylvie e Wanda? Sarebbe bello'

In Doctor Strange in the Multiverse of Madness la liberazione del multiverso avvenuta sul finale di Loki comincerà finalmente a mostrare i suoi effetti, ovviamente anche a causa, supponiamo, di ciò che vedremo in Spdier-Man: No Way Home. Tornando allo show Disney+, però, qualcuno si chiede se ci saranno incroci con i suoi protagonisti.

Nel film con Benedict Cumberbatch è già stata confermata la presenza di Scarlet Witch (a proposito, proprio Elizabeth Olsen ha salutato i fan su Instagram dopo le riprese di Doctor Strange 2), ma è tutt'altro che improbabile, a questo punto, che facciano la loro comparsa anche personaggi come Mobius o Sylvie.

A tal proposito, Sophia Di Martino ha parlato dell'eventualità di una sua comparsa in Doctor Strange in the Multiverse of Madness, soffermandosi in particolare sul possibile team-up con Wanda: "Un sacco di gente sembra volerla vedere insieme a Wanda e io penso che sarebbe davvero bello. Sylvie e Wanda, a quel punto può succedere davvero di tutto" sono state le parole dell'attrice.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe assistere alla nascita di questo sodalizio tra due dei personaggi più pericolosi attualmente presenti nel roster dell'MCU? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Benedict Cumberbatch ha detto la sua sul nuovo leader degli Avengers.