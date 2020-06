Doctor Strange 2, in che modo lo slittamento influirà su Thor: Love and Thunder?

In un puzzle complesso come il Marvel Cinematic Universe la concatenazione degli eventi riveste un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento della giostra: un aspetto che, però, potrebbe essere seriamente compromesso dallo slittamento di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Il film sarebbe infatti dovuto uscire prima dell'arrivo di Thor: Love and Thunder, facendo da ponte tra gli eventi di Loki e WandaVision e quelli, appunto, del film di Taika Waititi con Natalie Portman nei panni del nuovo Dio del Tuono.

Le cose sono però cambiate dopo l'abbandono di Scott Derrickson e l'arrivo di Sam Raimi alla regia del film con Benedict Cumberbatch, che si ritrova ora a dover esordire in sala dopo Thor: Love and Thunder. A questo punto è probabile che la narrazione di Loki sfoci direttamente in quella di Thor, evitando passaggi intermedi via Doctor Strange.

Secondo alcuni, invece, Loki potrebbe addirittura apparire con nuove sembianze (si parla ad esempio di Kid Loki) nel film con Natalie Portman, per poi proseguire il suo percorso in Doctor Strange. Un altra via percorribile sarebbe quella di far accadere off-screen determinati eventi, ma in tutta onestà ci sembrerebbe una strada eccessivamente raffazzonata per convincere appieno i vertici dei Marvel Studios.

Quale che sarà la soluzione all'enigma, comunque, l'hype resta sicuramente altissimo: nell'attesa non resta che consolarci con questo nuovo poster di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.