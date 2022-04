Doctor Strange 2, il Sinister Strange del trailer è lo stesso di What If? Parla l'attore

L'ultimo poster di Doctor Strange 2 ha rivelato che nel film potremo vedere sicuramente molte più varianti di quanto previsto. Mentre si avvicina l'uscita della pellicola, i fan provano a capire quali versioni dei personaggi vedremo, e sembrano quasi sicuri su una cosa: il Doctor Strange di What If ci sarà. Ecco cosa ha detto Cumberbatch in merito.

L'attore è intervenuto ai microfoni di Total film, svelando che il Sinister Strange che vediamo nel trailer potrebbe non essere lo stesso personaggio della serie animata. "Non c'è niente che voi abbiate mai visto prima" chiarisce Cumberbatch nell'intervista. "What If...? è una bellissima base [ricca] di potenziale. E questo [il film] è qualcosa di differente." L'attore ha poi scherzato su alcuni altri cameo nella pellicola, cercando di evitare risposte dirette alle domande dei giornalisti, cosa che la Marvel non amerebbe. "Ci sono cinque Spider-Men in questo film. Anche Spider-Women. E Spider- Everythings! No, non lo farò. Non confermerò o negherò nulla!" Niente da fare, dunque, per chi sperava di tirare fuori altre novità da questa intervista.

Cumberbatch si è però soffermato a parlare di Doctor Strange nel Multiverso della Follia da un punto di vista narrativo. Secondo lui il Multiverso è un'arma a doppio taglio, che nell'esplorare una storia così ampia e ricca di personaggi, potrebbe farci perdere il lato umano della vicenda. "Il Multiverso non è soltanto un MacGuffin che ci fa dire, 'Ok, questa è solo una cosa kitsch con cui stiamo giocando in questa pellicola.' Se ti trovi davanti a realtà alternative e a versioni alternative di te stesso, questa cosa deve diventare il cuore emotivo, esplorare chi potresti essere se fossi una versione diversa di te stesso, se avessi fatto scelte diverse, le scelte giuste o le scelte sbagliate."

Una questione, questa, sicuramente importante. Adesso, mentre attendiamo l'arrivo del film in sala, vi lasciamo con una featurette di Doctor Strange 2 in cui vediamo il ritorno di Wanda Maximoff.