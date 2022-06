Doctor Strange 2, ecco un nuovo sguardo agli Illuminati al completo!

Gli Illuminati sono protagonisti del merchandising Marvel di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, sequel di Doctor Strange con Sam Raimi alla regia. Creati dallo Stephen Strange della Terra-838, gli Illuminati sono una cabala segreta di supereroi fondata per prendere decisioni con un livello di difficoltà altissimo.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

In alternativa potete gustarvi la visione del video blooper di Doctor Strange 2.





Nel film di Sam Raimi gli Illuminati sono composti da Karl Mordo/lo Stregone Supremo (Chiwetel Ejiofor), Captain Carter (Hayley Atwell), Black Bolt, re degli Inumani (Anson Mount), Captain Marvel, difensore del cosmo (Lashana Lynch), Reed Richards dei Fantastici 4 (John Krasinski) e il professor Charles Xavier degli X-Men (Patrick Stewart).



Il nuovo merchandise di Doctor Strange 2 è in vendita ora su Amazon e include merce di abbigliamento che raffigura proprio il nuovo look degli Illuminati tutti insieme, in versione t-shirt o canottiera.

Nel film di Raimi, Reed Richards e gli altri Illuminati avvertono Doctor Strange (Cumberbatch) della Terra-616 che attraversare il Multiverso con America Chavez (Gomez), è un rischio enorme. Ma per gli Illuminati il rischio maggiore potrebbe provenire da Scarlet Witch (Olsen).



