Doctor Strange 2: nuovo sguardo ad America Chavez e Wong nelle foto dietro le quinte

Ormai mancano meno di due mesi all'uscita nelle sale di tutto il mondo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, così il materiale promozionale legato alla pellicola comincia a moltiplicarsi a dismisura. Nelle ultime ore sono state diffuse in rete delle nuove immagini tratte dal dietro le quinte della lavorazione che ci fanno vedere il set.

Nelle nuove foto, che trovate comodamente nel post messo in calce a questa news, possiamo dare un nuovo sguardo ai personaggi di Wong (Benedict Wong ha scherzato recentemente sul fatto che stiamo assistendo alla Fase Wong del MCU), della America Chavez di Xochitl Gomez e ovviamente al Doctor Strange in persona di Benedict Cumberbatch; inoltre, possiamo scorgere Sam Raimi in azione sul set che impartisce le sue direttive a un attore con indosso una tuta per la motion-capture. Sempre bello tornare a vedere Raimi al lavoro su un set cinematografico.

Proprio palrando ai fan del regista, Kevin Feige ha dichiarato che Doctor Strange 2 farà felici i fan de La Casa 2. Feige, infatti, ha rivelato che Raimi con Doctor Strange in the Multiverse of Madness è tornato alle sue radici horror, assicurando che "il film renderà molto felici i fan de La Casa 2". A questo punto non è chiaro cosa esattamente significhino le parole di Kevin Feige, ma il riferimento specifico al secondo capitolo della saga horror di Sam Raimi farà sicuramente discutere i fan. Inoltre, Feige ha anche aggiunto: "Gli consegnavamo delle note del tipo: 'Questa scena è fantastica - il tuo film sarà paragonato a quelli degli Avengers e a Spider-Man - però non dimenticarti il tuo lato 'Sam Raimi'".

Nella stessa intervista, Kevin Feige ha anche parlato dell'addio di Scott Derrickson, regista del primo Doctor Strange scelto inizialmente anche per Multiverse of Madness ma rimpiazzato con Sam Raimi dopo alcune divergente creative.