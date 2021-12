Doctor Strange 2: il set Lego spoilera il villain principale del film Marvel?

Se attori e produzione si impegnano al massimo per cercare di bloccare qualsiasi fuga di notizie sui film in arrivo, c'è sempre qualcosa che sfugge come ad esempio il merchandise dedicato al prodotto. Come consuetudine è un set Lego trapelato online a svelare i primi spoiler e uno di questi riguarda l'atteso Doctor Strange 2 dei Marvel Studios.

Suol web è infatti trapelato un set Lego ufficiale dedicato alla grande battaglia tra Doctor Strange e un villain che già in precedenza era stato rumoreggiato nel film di Sam Raimi. Nel set infatti possiamo vedere Doctor Strange, Wong e America Chavez combattere un mostro dall'aspetto tentacolare che la scatola chiama Gargantos. Nonostante i vecchi rumor volessero la presenza di Shuma-Gorath come villain di Doctor Strange 2, Gargantos è in realtà il nome di un mostro marino collegato all'universo di Namor. Però Gargantos non è una minaccia magica nei fumetti Marvel e potrebbe essere che nel Marvel Cinematic Universe Gargantos corrisponda proprio a Shuma-Gorath.

Shuma Gorath, un essere intergalattico che regna su numerosi universi alternativi, antica forza del caos che potrebbe effettivamente creare non pochi problemi ai nostri eroi, e che si vocifera già un po' essere parte del film. Questi, grazie alle abilità di America Chavez, potrebbe guadagnare il pieno controllo del Multiverso, per questo sarebbe alla ricerca della ragazza.

Ci si chiede però: quanti e quali Strange ci saranno? Una domanda non banale. Potrebbe arrivare la versione alternativa di Strange vista in What If? Chissà. Altri personaggi che dovremmo rivedere sono Mordo, Wong e Christine Palmer. Inoltre, pare confermata la presenza dei personaggi di Loki in Doctor Strange 2.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà un prodotto ambizioso, in cui lo Strange di Cumberbatch si ritroverà ad affrontare il Multiverso, potendo contare sull'aiuto del Wong di Benedict Wong e della Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen.