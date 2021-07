Doctor Strange 2, e se nel sequel vedessimo gli X-Men? I rumor infiammano il web

Nei giorni scorsi abbiamo visto Loki e Scarlet Witch in un fan poster dedicato a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, anche se la presenza di Tom Hiddleston non trova ancora riscontro. Se fosse confermata ufficialmente, e lo fossero anche i rumor che si stanno diffondendo nel web, le guest star del sequel potrebbero davvero essere tante.

Si parla infatti della possibile presenza di alcuni personaggi degli X-Men, franchise della Fox composto da 13 film. Tra i personaggi già confermati in Doctor Strange in the Multiverse of Madness c'è Miss America interpretata da Xochitl Gomez, ma immaginiamo come potrebbero reagire i fan all'eventuale notizia della presenza, tanto per fare qualche esempio, di Hugh Jackman nel ruolo di Wolverine, o di Evan Peters nel ruolo di Quicksilver, dopo il Ralph Bohner di WandaVision.

Facendo correre a briglie sciolte la fantasia, si potrebbe poi pensare a una parte per Ryan Reynolds, dal momento che altri rumor vorrebbero delle varianti di Deadpool nel MCU.

In ogni caso, è stato Patrick Stewart a raccontare di colloqui con Kevin Feige, per discutere di molti progetti tra cui gli X-Men, quindi si tratta di voci che potrebbero avere un fondamento. E sembra proprio che da un film come Doctor Strange in the Multiverse of Madness ci si possa attendere di tutto. Ne riparleremo, se e quando arriveranno notizie e informazioni più precise.