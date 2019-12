Doctor Strange 2: nel sequel di Scott Derrickson esordiranno dei personaggi inattesi

Al termine della Fase 3 del Marvel Cinematic Universe abbiamo detto addio ad alcuni personaggi amatissimi dai fan, ma a quanto pare nella Fase 4 altri (del tutto inattesi) faranno il loro esordio in determinati film, come ad esempio in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

E' quanto dichiarato dal presidente Kevin Feige nel corso di una conferenza con gli studenti della New York Film Academy. Il produttore esecutivo ha infatti anticipato che alcuni personaggi che i fan non si aspettano, faranno il loro debutto nel Marvel Cinematic Universe, già a partire dal sequel del film di Scott Derrickson: "Qualche volta scegli l'eroe protagonista del film, scegli quale personaggio principale o team principale vuoi portare alla luce con il film e spesso, mentre stai preparando questi film, ti chiedi 'Chi altri apparirà?' o 'Chi ci starebbe bene?'. Nel prossimo film su Doctor Strange, ad esempio, ci saranno alcuni personaggi dell'Universo Marvel che faranno il loro esordio, personaggi che non vi aspettereste di incontrare e che non indovinereste mai, ma che siamo riusciti a trovare il modo di inserire in maniera adatta, in modo che funzionasse, perché con questo film stiamo facendo qualcosa di davvero particolare e quindi servivano dei personaggi che avremmo voluto inserire da sempre e che qui si inseriscono bene in termini di trama e di quello che andranno a svolgere".

Avete un'idea di chi o quale personaggio potrebbe esordire nella pellicola stando alle parole di Feige e considerando che il sequel di Doctor Strange sarà molto impostato alla maniera di un horror? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, i fan si stanno sbizzarrendo con le loro teorie circa la trama di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, infatti secondo alcuni gli eventi che vedremo nel film sarebbero già avvenuti. il Multiverso attraverso il quale Doctor Strange viaggerà nello stand-alone sequel potrebbe essere già realtà e non è detto che il supereroe non interverrà in alcune delle dimensioni già incontrate. La teoria potrebbe trovare conferma nella scena di Avengers: Infinity War quando afferma che solo in un futuro su 14 milioni e 605mila sconfiggeranno Thanos: al minuto 1.58 del video in alto Strange afferma di aver viaggiato avanti nel tempo per vedere tutti futuri alternativi e gli sviluppi delle prossime battaglie.

Le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness si svolgeranno nuovamente a New York e la pellicola uscirà il 7 maggio 2021.