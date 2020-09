Doctor Strange 2: ci saranno Wiccan e Speed, ma nessuno sa ancora chi li interpreterà

In precedenza era già stato confermato che i supereroi Wiccan e Speed avrebbero fatto il loro debutto nella mini-serie tv WandaVision, ma adesso un nuovo rumor suggerisce che la loro presenza sarà significativa anche in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Stando a quanto riportato dal solitamente affidabile MCU Cosmic, i due personaggi appariranno come neonati nel corso della serie tv per Disney+ con Elizabeth Olsen, poi i fan li vedranno come bambini di circa otto anni (come dimostrato dai nastri delle audizioni trapelati) e verso la fine della serie raggiungeranno un'età adolescenziale.

Inoltre, sappiamo già che Wanda apparirà nel sequel di Doctor Strange con Benedict Cumberbatch, e adesso secondo quella che MCU Cosmic definisce 'una fonte affidabile' la Avenger di Elizabeth Olsen porterà i gemelli adolescenti con sé nel nuovo film della saga. Considerato che qualche settimana fa era già stata anticipato il debutto di America Chavez in Doctor Strange 2, la presenza di Wiccan e Speed farebbe salire a tre il numero di Young Avengers presenti nell'attesissimo film di Sam Raimi.

La parte più sorprendente di tutta questa storia, tuttavia, è un'altra: i due attori di Speed e Wiccan hanno già girato le loro scene per WandaVision, e fa sorridere che nessuno sa ancora chi siano considerato il fatto che potrebbero ricoprire un ruolo importantissimo per il futuro del MCU se davvero finiranno col far parte del team Young Avengers.

Ricordiamo che le riprese di Doctor Strange 2 dovrebbero partire entro la fine del 2020, dunque nelle prossime settimane i fan potrebbero avere finalmente qualche dettaglio in più.