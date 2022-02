Doctor Strange 2, secondo il produttore: 'Scarlet Witch è l'essere più potente del MCU'

L'ultimo trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha fatto impazzire i fan della Marvel, che hanno cominciato a convincersi che il vero villain della pellicola sarà effettivamente la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, che avevamo lasciato in preda al dolore al termine della serie WandaVision. Ma sarà davvero così oppure è un tranello?

Il fatto che Scarlet Witch potesse essere la nuova grande villain dell'Universo Cinematografico Marvel era stato già suggerito da diverse speculazioni dopo il finale di WandaVision, in cui vedevamo il personaggio immersa nello studio delle rune, con l'obiettivo di approfondire la conoscenza della magia che è in grado di controllare e di cui si è resa conto solo dopo gli eventi della serie Marvel. Ora, si sono aggiunte anche le parole del produttore di Doctor Strange 2, che hanno indicato la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen tra gli essere più potenti del Marvel Cinematic Universe.

Stiamo parlando di Richie Palmer, il quale in un'intervista concessa a D23 Magazine, ha dichiarato: "I fan aspettavano questo momento da anni. Sono probabilmente due dei più potenti - se non i più potenti - esseri nel Marvel Cinematic Universe. Era solo questione di tempo prima che li vedessimo insieme e lo abbiamo fatto in un modo molto particolare e divertente". Palmer ha quindi suggerito che la dinamica tra Doctor Strange e Wanda Maximoff si evolverà in modi del tutto inaspettati dai fan: "E' un classico team-up della Marvel, ma insieme faranno alcune cose non vi sareste mai aspettati facessero".

Il produttore ha aggiunto, inoltre, che Wanda "ha passato un momento davvero brutto", ma che adesso "sa chi è veramente" e che ha raggiunto ormai un punto di "auto-consapevolezza". Mentre sappiamo che in Doctor Strange 2 ci sarà Professor X, non siamo sicuri di quale versione del personaggio si tratterà; potrebbe perfino essere il Professor X di X-Men 97.