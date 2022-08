Doctor Strange 2, scovato un dettaglio incredibile sul Multiverso (che non avete notato)

Dopo aver scoperto il destino di Mordo di Terra 616 in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, torniamo a parlare del film MCU diretto da Sam Raimi grazie ad un incredibile dettaglio sul Multiverso scoperto da un fan della saga.

Uno spettatore dotato di occhi di falco - la cui vista è stata sicuramente resa più aguzza dalla possibilità di mettere in pausa Doctor Strange nel Multiverso della Follia in edizione home video o attraverso la riproduzione streaming su Disney Plus - ha infatti notato un incredibile collegamento con WandaVision, l'acclamata serie tv nominata agli Emmy con protagonista Elizabeth Olsen che funge da vero e proprio prologo al film di Sam Raimi con Benedict Cumberbatch.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, pubblicato su Reddit, sembrerebbe che Terra-838 sia una realt-specchio di Terra-616, dato che la camera da letto dei figli di Wanda, Billy e Tommy, vista nel film di Sam Raimi, appare identica ma ribaltata in maniera simmetrica rispetto a quella vista nella serie tv. Può sembrare un dettaglio piccolo e poco importante, e di certo lo è, ma mostra comunque un livello di cura a dir poco maniacale per la saga di Kevin Feige, a quanto pare attentissima anche in quelle cose che la maggior parte del pubblico finirà col non notare.

Ricordiamo che la saga di Doctor Strange dovrebbe continuare in un terzo capitolo, che vedrà Doctor Strange e Clea investigare sulle Incursioni, proprio come anticipato dalla scena post-credit di Nel Multiverso della Follia: il titolo non è apparso nella presentazione della Saga del Multiverso che i Marvel Studios hanno tenuto al Comic-Con di San Diego qualche giorno fa, ma qualcosa ci dice che potrebbe fare capolino durante il panel del MCU al D23 del prossimo 10 settembre, quando Kevin Feige svelerà nuovi titoli per il futuro della saga.

Del resto, Doctor Strange 3 sarebbe un titolo perfetto per riempire la ancora misteriosa Fase 6, composta finora 'solo' da Fantastici 4, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nella sezione dei commenti!