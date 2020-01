Doctor Strange 2, Scott Derrickson risponde ai rumor sulla presenza di Googam

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà un capitolo fondamentale per la Fase 4 del MCU, visto il forte legame che avrà con il multiverso. Mentre restiamo in attesa di saperne di più sulla trama del film, il regista Scott Derrickson ha reagito in prima persona ad un rumor lanciato su Twitter.

"Ho sentito da una fonte affidabile che il 'personaggio inatteso' che debutterà in Doctor Strange 2 è Googam, figlio di Goom" ha scritto lo sceneggiatore Ben Mekler sul suo profilo suscitando la risposta probabilmente ironica di Derrickson, che ha ritwittato il post apostrofandolo come "spoiler".

Naturalmente quella del regista potrebbe essere una semplice battuta, anche se vista la natura peculiare del film possiamo davvero aspettarci qualunque cosa. Con l'uscita nelle sale fissata per il 2021 ci sarà da attendere ancora un po' per sapere i primi dettagli sulla trama di Doctor Strange 2, ma è da poco stato rivelato che WandaVision, serie Disney+ che avrà un forte legame con il film di Derrickson, è stata anticipata al 2020.

Doctor Strange 2, lo ricordiamo, debutterà il 7 maggio 2021 e vedrà il ritorno di Benedict Cumberbatch dopo il suo importante ruolo in Avengers: Infinity War ed Endgame. Secondo un recente rumor, inoltre, l'attore potrebbe apparire anche in WandaVision.