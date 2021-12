Doctor Strange 2, Scott Derrickson sul personaggio: 'felice del suo ruolo nel MCU'

Scott Derrickson avrebbe dovuto dirigere Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma alla fine ha abbandonato il progetto ed è stato sostituito da Sam Raimi. Derrickson rimane un fan del MCU e in tweet si è detto orgoglioso del fatto che la sua strana visione del personaggio sia ancora presente in altri progetti dei Marvel Studios.

Il regista si è detto felice che il suo aspetto strano continuasse a "permeare" il più grande franchise di intrattenimento del mondo. "Sono davvero felice di vedere il linguaggio visivo di Doctor Strange permeare l'MCU in corso", ha scritto nel tweet che potete vedere in calce alla notizia. Derrickson ha lasciato Doctor Strange 2 a causa di differenze creative tra lui e i Marvel Studios, secondo una dichiarazione rilasciata congiuntamente dalle parti. Derrickson si era impegnato a realizzare il primo film spaventoso del MCU ma alla fine il suo progetto non ha visto la luce.



"Se ho intenzione di farlo, deve entrare nel territorio che mi ha attirato nei fumetti di Doctor Strange in primo luogo, ovvero il gotico, l'orrore e l'orribile, e faremo il primo film MCU spaventoso", ha detto il regista al Comic-Con del 2019.



Le riprese aggiuntive di Doctor Strange 2 sono quasi completate, dopo l'uscita e il successo planetario di Spider-Man: No Way Home, nuovi personaggi forse dovevano essere introdotti nel sequel. Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà al cinema dal 6 maggio 2022.