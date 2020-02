Scott Derrickson non ha contribuito alla sceneggiatura di Doctor Strange 2

Dopo l'abbandono di Scott Derrickson e il recente annuncio di Sam Raimi in trattive per la regia di Doctor Strange 2, i Marvel Studios hanno chiamato Michael Waldron (Rick and Morty) per revisionare la sceneggiatura del film, la quale però non è stata influenzata in alcun modo dalle decisioni di Derrickson.

A rivelarlo è stato C. Robert Cargill, co-sceneggiatore del primo Doctor Strange e collaboratore del regista dai tempi di Sinister, tramite un tweet: "Dal momento che se ne sta parlando, vale la pena notare che io e Scott non abbiamo mai avuto l'opportunità di scrivere una bozza di Multiverse of Madness, perciò qualsiasi cosa a cui stiano lavorando non è un derivato del nostro lavoro. Ovviamente non vedo l'ora di sapere come proseguirà la storia di Stephen."

Lo script del sequel, che a quanto pare è stato scritto interamente da Jade Harley Bartlett, ora verrà revisionato da Waldron - al quale è stata affidata anche l'attesa serie su Loki - in vista delle riprese fissate per il prossimo maggio. Non a caso, nei mesi scorsi Kevin Feige ha confermato che lo show sarà collegato (ancora non sappiamo come) alla nuova avventura di Doctor Strange.

Il film, lo ricordiamo, arriverà nelle sale il 7 maggio 2021. A proposito di MCU, nei giorni scorsi è stato diffuso il primo teaser ufficiale di Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.