Doctor Strange 2, Scott Derrickson: 'Il film è in mani eccellenti con Sam Raimi'

È passato quasi un anno da quando Scott Derrickson ha lasciato la regia di Doctor Strange 2, e dall'annuncio di Sam Raimi al timone del film, ma il regista non si dice affatto pentito della decisione, e ripone grande fiducia nel collega.

Scott Derrickson è tornato a parlare della sua carriera su Twitter, nello specifico delle scelte che ha compiuto nell'ultimo anno, e sono emersi dei commenti piuttosto interessanti su quello che potrebbere un discorso riferito a quanto accaduto in fase di pre-produzione del sequel di Doctor Strange.

"Ho dovuto prendere delle decisioni creative piuttosto difficili quest'anno. Ma mi sono ripromesso, dopo aver fatto The Day the Earth Stood Still nel 2008, che non mi sarei più ritrovato a portare sullo schermo il film di qualcun altro, e ho intenzione di mantenere la parola" ha scritto in un tweet il regista, seguito poi da un altro che affermava "Non credo che il compito di un produttore sia quello di accettare a occhi chiusi ogni richiesta del regista, ma credo che sia necessario che il produttore e il regista vogliano realizzare lo stesso film".

Tuttavia, quale che sia la situazione, e a prescindere da come sia andata con i Marvel Studios in questa occasione, Derrickson si è detto pienamente soddisfatto del suo sostituto alla regia di Doctor Strange in the Multiverse of Madness in un tweet di risposta al messaggio di un utente: "Multiverse of Madness è in mani eccellenti con Sam Raimi".



E anche se siamo certi che Derrickson abbia ragione, dovremo aspettare marzo del 2022 per appurarlo.