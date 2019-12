Doctor Strange 2, per Scott Derrickson le date di uscita sono 'nemiche dell'arte'

Attualmente impegnato con la pre-produzione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness in vista delle riprese, Scott Derrickson ha espresso la sua avversione nei confronti delle date di uscita imposte dai ritmi di Hollywood.

"Le date di uscite degli studios sono nemiche dell'arte" ha scritto il regista su Twitter, senza però specificare a chi o a cosa si riferisse.

Se quella di Derrickson fosse una frecciatina alla sua esperienza personale con i Marvel Studios, potremmo escludere che si tratti di una questione legate alle tempistiche troppo stringenti, visto che quando arriverà il sequel (7 maggio 2021) saranno passati ben 5 anni dall'uscita del primo capitolo.

Considerando che il Multiverso sarà fondamentale per l'evoluzione del MCU, però, è possibile che il regista e sceneggiatore stia avendo problemi nel conciliare la propria storia con quelle degli altri titoli della Fase 4, anche perché il film sarà persino legato a serie tv come WandaVision e Loki - l'uscita dello show con Tom Hiddleston è fissata a un generico primavera 2021, e dunque potrebbe anche debuttare dopo Doctor Strange 2.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che le riprese di Doctor Strange 2 dovrebbero iniziare verso la metà del 2020 e si svolgeranno anche a New York. Derrickson e Feige, lo ricordiamo, hanno definito il film come il primo horror del MCU.