Doctor Strange 2, Scott Derrickson approva: 'Sam Raimi è il regista giusto'

Rivalità tra colleghi? Tutt'altro! Scott Derrickson non sembra provare alcun rimpianto per aver lasciato Doctor Strange in the Multiverse of Madness nelle mani di Sam Raimi e, anzi, pare aver parecchio apprezzato il lavoro svolto dal regista della trilogia di Spider-Man in occasione di questo ritorno al cinecomic.

Dopo l'uscita del nuovo trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, infatti, Derrickson ha riservato parole d'elogio a Sam Raimi, dicendosi convinto che il regista de La Casa sia stata effettivamente la miglior scelta possibile da parte dei Marvel Studios per rimpiazzarlo dopo l'abbandono del progetto.

"Il trailer è fantastico, ovviamente sono molto eccitato! Amo Sam, è il regista giusto per questo film, così come The Black Phone era il film giusto per me. Va bene così" sono state le parole con cui Derrickson ha commentato il trailer tramite Twitter, facendo anche riferimento al suo nuovo progetto in uscita il prossimo giugno.

La speranza, ovviamente, è che le buone impressioni possano trovare conferma all'uscita del film in sala: voi, intanto, fateci sapere nei commenti se vi trovate d'accordo con Derrickson circa il coinvolgimento di Sam Raimi nel film con Benedict Cumberbatch. Qui, nel frattempo, vi ricordiamo i motivi per cui Scott Derrickson rinunciò alla regia di Doctor Strange 2 dopo il successo del primo film.