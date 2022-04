Doctor Strange 2, alla scoperta del Multiverso nel nuovo teaser trailer

Dopo la censura del poster di Doctor Strange 2 avvenuta nei giorni scorsi in Italia, la Marvel ha lanciato un nuovo breve teaser trailer del film che ci porta ancora una volta alla scoperta del Multiverso e di tutte le sue numerose varianti.

Come praticamente tutto il marketing del film fino ad oggi, la clip di Cinemark si concentra sulla sterminata e sconosciuta grandezza di questi universi coesistenti che porteranno all'introduzione di numerose altre versioni di Strange, Mordo e persino della Wanda Maximoff di Elizabeth Olsen.

"Sì. Il film è un viaggio nel multiverso, quindi vedrete diverse varianti del Doctor Strange di Benedict Cumberbatch e persino per il personaggio di Wanda Maximoff interpretato da Lizzie Olsen ci saranno nuove versioni", ha rivelato in precedenza Sam Raimi, il regista di di Doctor Strange 2. "Quindi, gli attori devono interpretare tutte queste diverse forme del proprio personaggio. È una grande sfida per loro e un grande divertimento dirigerli per me mentre interpretano queste versioni alterate di se stessi".

Al momento le prevendite di Doctor Strange 2 sembrano anticipare che la prima pellicola di questo 2022 del MCU sarà un vero e proprio successo sulla scia dei risultati di Spider-Man: No Way Home. Quali sono le vostre aspettative per questo secondo film stand alone dello Stregone Supremo? Ditecelo nei commenti.