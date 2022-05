Doctor Strange 2: lo sceneggiatore svela la verità sul cameo di Deadpool

All'avvicinarsi dell'uscita di Doctor Strange nel Multiverso della Follia si sono accumulati una serie di rumour riguardanti new entry nel MCU e camei di vari personaggi. Tuttavia, dopo l'uscita del film, molte di queste voci si sono dimostrate false. A tal proposito, vi invitiamo a recuperare la lista dei mancati camei in Doctor Strange 2.

Prima di proseguire, teniamo ad avvisarvi che seguiranno spoiler di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Dunque, consigliamo la lettura solamente a chi ha già visionato il film al cinema.

Chi ha visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ovviamente, saprà che alla fine Deadpool non è apparso al fianco dello Stregone Supremo, malgrado gli incessanti rumour. Gli appassionati, infatti, ricorderanno che prima dell'uscita del film si erano fatte sempre più insistenti le voci sul coinvolgimento di Deadpool in Doctor Strange 2, nonostante la smentita di Ryan Reynolds.

Ebbene, quest'oggi, dopo aver svelato la verità sul cameo di Tom Cruise in Doctor Strange 2, Michael Waldron, sceneggiatore del film, ha rivelato che, effettivamente, il team al lavoro sul film aveva parlato della possibilità di includere Deadpool.

Infine, qui di seguito potete leggere un estratto dalla dichiarazione di Waldron riguardo il cameo di Deadpool: "Sì, ne avevamo parlato. Credo che abbiamo pensato a qualsiasi cosa per questo film. Perciò, sarebbe stato folle non prendere in considerazione questa possibilità, ma, alla fine, non ci sembrava la cosa giusta da fare".