Doctor Strange 2, lo sceneggiatore di Loki rivela le differenze con il primo film

Avendo scritto in prima persona sia Loki che Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Michael Waldron nelle scorse settimane è stato definito una sorta di custode del Multiverso del MCU, e ora lo sceneggiatore ha parlato delle differenze tra la prima avventura dello stregone e il sequel di Sam Raimi.

"Penso che Stephen Strange ne abbia passata davvero tante da quel film a ora. Quel primo film è stata un'incredibile storia di origine che ha raccontato come è diventato uno stregone, ma ora ha superato questa fase", ha dichiarato Waldron al Geek Vibes Podcast. "Ha combattuto Thanos ed è sopravvissuto, ed è al culmine dei propri poteri. Quindi è un momento interessante per incontrarlo nuovamente."

Parlando della sua esperienza come autore di due progetti Marvel Studios collegati attraverso il Multiverso, Waldron ha aggiunto: "È stato bello, tranne per tutte le volte che scrivevo qualcosa per Loki e pensavamo 'Beh, sarà un problema di Doctor Strange 2'. E poi all'improvviso diventa un problema tua (ride). Però è fantastico continuare ad espandere l'MCU e piazzare un altro mattone in quell'incredibile storia in corso. È un privilegio."

Vi ricordiamo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness debutterà nelle sale il 25 marzo 2022. Nel frattempo, a proposito del Multiverso, continua l'attesa per l'arrivo del primo trailer di Spider-Man: No Way Home.