Doctor Strange 2, lo sceneggiatore: 'Ci vedo un po' di Indiana Jones e Anthony Bourdain'

Negli ultimi tempi, Michael Waldron è stato impegnato nella sceneggiatura di Loki e in quella di Doctor Stenge in the Multiverse of Madness, che ha riscritto da zero dopo l'addio di Scott Derrickson. Per il secondo, interpretato da Benedict Cumberbatch, ha fatto ricorso a quanto pare a fonti d'ispirazione piuttosto inaspettate.

Recentemente intervistato da Vanity Fair, Michael Waldron ha infatti rivelato di aver fatto ricorso, per la caratterizzazione del suo Doctor Strange, a figure come quella dello chef Anthony Bourdain e di Indiana Jones.

"Strange è un elitario come neurochirurgo e stregone" ha spiegato lo sceneggiatore. "Anthony Bourdain era un uomo del popolo, ma con quell'intelletto intenso. Ti sembra sempre che possa sventrare chiunque con le sue parole in qualsiasi momento. E poi è stato ovunque, ha visto tutto. Cosa lo sorprende ormai? Penso a tutti gli eroi del MCU: in un mondo post-Endgame, come ti prepari a combattere i villain dei film stand-alone dopo aver combattuto Thanos?"

Mentre Sam Raimi è al lavoro sul set di Doctor Strange 2, Michael Waldron ha motivato anche il secondo dei suoi riferimenti. "Doctor Strange è un Indiana Jones col mantello secondo me. È un eroe che sa incassare un pugno. Questo è ciò che ha reso così grandi quegli eroi di Harrison Ford. Quei tipi si fanno prendere a calci in c**o. Pensa a Stephen Strange nel primo film. Viene davvero malmenato, ma è molto capace e tutto il resto."

La promessa dello sceneggiatore, in conclusione, è che Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà "diverso da qualunque altra cosa abbiate visto nel Marvel Cinematic Universe fino ad ora."