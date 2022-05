Doctor Strange 2, tutte le scene del trailer non presenti nel film di Sam Raimi

Siamo ormai abituati ai biechi trucchetti dei Marvel Studios in materia di trailer: Spider-Man: No Way Home aveva rappresentato un perfetto saggio di quanto un trailer potesse essere modificato per disorientare i fan, proprio come accaduto nuovamente e con altrettanta efficacia nel caso di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Mentre Doctor Strange 2 vola al botteghino sfondando il muro dei 500 milioni, dunque, proviamo insieme a individuare tutte le scene presenti nel trailer ma assenti nel film di Sam Raimi: la prima a saltare all'occhio è, ad esempio, quella in cui il nostro Stephen parla del suo sogno ricorrente (il riferimento è, probabilmente, alla sequenza iniziale del film), battuta poi pronunciata in maniera quasi identica da Wanda Maximoff.

Più volte, inoltre, il trailer ci mostra un Doctor Strange apparentemente afflitto dai sensi di colpa per i fatti di Spider-Man: No Way Home: le frasi relative al rimorso per quanto accaduto e alla volontà di proteggere il nostro mondo lasciano immaginare dei collegamenti con il film di Jon Watts che, a conti fatti, sono praticamente inesistenti.

Impossibile, inoltre, non citare quel "Le cose sono sfuggite di mano" pronunciato dal Doctor Strange di Terra-838, apparso quasi come un invasore indesiderato nel trailer: sappiamo bene quanto le cose non siano andate in questo modo! Anche il "Sarà divertente" di Wanda, d'altronde, poteva trarre in inganno, presentandoci una Scarlet Witch intenzionata a dare una mano a Strange, piuttosto che a preparare la sua svolta villain!

E voi, avete notato altri momenti con cui Marvel ha provato a trarci in inganno nel trailer del film con Benedict Cumberbatch? Fatecelo sapere nei commenti! In queste ore, intanto, i fan stanno letteralmente impazzendo per la Clea di Charlize Theron.