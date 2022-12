Doctor Strange 2, una scena tagliata confermerebbe la presenza del Balder di Daniel Craig!

Tra i rumor circolati intorno a Doctor Strange In the Multiverse of Madness, uno dei più accreditati riguarda la presenza di Daniel Craig nel film nei panni dell'asgardiano Balder. Una recente immagine trapelata dal set potrebbe aver confermato quella che per tanto tempo è sembrata una possibilità.

Alcune immagini di dietro le quinte confermerebbero la presenza nel girato di una scena tagliata nel quartier generale degli Illuminati. In primo piano si può notare chiaramente qualcuno steso per terra infilzato con una spada. Questo indicherebbe che Wanda potrebbe aver preso il controllo della mente dell'asgardiano, portandolo a compiere l'estremo gesto in completa autonomia.

I primi rumor intorno alla questione avevano visto un cameo di Daniel Craig in Doctor Strange 2. I rumor si sono inseguiti per tantissimo tempo, nonostante non siano mai arrivate delle vere conferme. Craig ha smentito i rumor riguardo il ruolo di Balder ma nonostante ciò le prove su un suo possibile interessamento continuano ad accumularsi. Un'ennesima conferma arriva da questo video trapelato dal set.

A diversi mesi dall'uscita di Doctor Strange In the Multiverse of Madness, continuano ad essere tanti gli interrogativi sul futuro del personaggio e delle storie a lui legate. Rimane un interrogativo, invece, il destino di Wanda che sembrava, alla fine del film, essere ormai segnato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!