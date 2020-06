Doctor Strange 2: Scarlet Witch mozzafiato in questo stupendo fan poster

Manca ancora parecchio all'uscita nelle sale di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma quello che sappiamo per certo è che insieme al personaggio principale di Benedict Cumberbatch ci sarà anche la Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, la quale avrà un certo rilievo nell'economia della storia, come vedremo anche in WandaVision.

A giudicare dal nuovo e coloratissimo fan poster confezionato da Zerologhy, sembra che Elizabeth Olsen sarà la vera protagonista del film, in quanto la locandina relega solo in uno spazio in alto il personaggio principale. Sicuramente si tratta di una versione più ottimistica del precedente fan poster di Doctor Strange 2, che rileggeva la vicenda con toni decisamente più dark e tenebrosi.

I primi rumor su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, lo indicavano come primo film horror del Marvel Cinematic Universe, ma in seguito sappiamo che Scott Derrickson ha abbandonato la regia del film e al suo posto è stato ingaggiato Sam Raimi, di ritorno alla regia di un cinecomic Marvel dopo più di 13 anni dalla fine della sua trilogia di Spider-Man. Ricordiamo anche che un primo assaggio di quello che potrebbe accadere nel film ce lo darà sicuramente WandaVision, anch'esso con al centro il personaggio di Scarlet Witch.

Cosa ne pensate del poster? Potrebbe essere simile a quello che vedremo come locandina ufficiale? In un'altra fan art abbiamo invece potuto ammirare Bruce Campbell come Mister Sinister. Vi ricordiamo che il film è previsto per maggio 2021 e che a dirigerlo sarà Sam Raimi.