Doctor Strange 2, Scarlet Witch: eroina o villain nel film? La risposta di Elizabeth Olsen

Chi non ha ancora visto Doctor Strange nel Multiverso della Follia non saprà cosa aspettarsi da Scarlet Witch, e magari si starà chiedendo se il personaggio interpretato da Elizabeth Olsen può annoverarsi tra i buoni o tra i cattivi in questo film... Beh, se volete una risposta-non-risposta al quesito, guardate che ha da dire l'attrice.

Non troverete spoiler qui, ma semplicemente un efficace modo di evitare di farne.

Contrariamente a Tom Holland o Mark Ruffalo (sapevate che Tom Holland è riuscito a spoilerare No Way Home?), infatti, Elizabeth Olsen sa come girare intorno alle domande scomode, come ad esempio quella posta da Jimmy Fallon durante il Tonight Show.

"Ci sono teorie online che dicono che in questo film il tuo personaggio potrebbe finire per essere il villain" ha chiesto il conduttore e l'attrice ha subito risposto "Ah, sì, ne ho sentito parlare. Ma io non penso mai a nessuno dei miei personaggi come solo buoni o cattivi".

"Amo i miei personaggi. Sono il loro avvocato. Li difendo. Ho appena finito di interpretare un'assassina con tanto di ascia e l'adoro, credo che sia favolosa" ha poi concluso, mettendo definitivamente a tacere la questione.

Certo i produttori di Doctor Strange 2 hanno anticipato cuori infranti alla fine del film, ma cosa vorranno mai dire? La vera risposta la troverete solo al cinema.