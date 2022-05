Doctor Strange 2, Sam Raimi su WandaVision: 'Ho visto solo i momenti chiave'

È stato chiaro sin dal primo momento che gli eventi di WandaVision avrebbero in qualche misura influenzato la storia di Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la presenza di Wanda nel primo trailer giunse a conferma di tutto ciò, così come le ultime parole di Sam Raimi che, però, sembrerebbe aver studiato solo il minimo indispensabile.

Mentre una nuova featurette di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ci mostra proprio il ritorno della nostra Wanda Maximoff, infatti, il regista della trilogia de La Casa e Drag Me to Hell torna a parlare dell'importanza del primo show del Marvel Cinematic Universe, ammettendo però di averne visto solo i momenti più importanti.

"Non sono sicuro di quale fosse la programmazione di WandaVision. So solo che, a circa tre quarti del nostro processo di scrittura, sentii parlare per la prima volta di questa serie che stavano facendo e del fatto che avremmo dovuto seguirla. Da lì in poi dovemmo studiare ciò che succedeva in WandaVision, quindi ci informammo a grandi linee sulle dinamiche di crescita dei personaggi. Non ho mai visto per intero WandaVision, solo i momenti chiave che avrebbero avuto un impatto sulla nostra storia" sono state le parole di Raimi.

Cosa vi aspettate dalla presenza di Scarlet Witch nel nuovo film del Marvel Cinematic Universe? Siete felici di rivederla dopo gli eventi di Westview? Diteci la vostra nei commenti! Vediamo, intanto, quali camei sono stati confermati in Doctor Strange 2.