Doctor Strange 2, Sam Raimi: 'Vedremo le conseguenze di Avengers: Endgame'

Se vi aspettate di vedere una replica di Spider-Man: No Way Home per Doctor Strange 2 non ci sperate, almeno non nel senso più stretto. Potete aspettarvi, tuttavia, di vedere che ripercussioni hanno avuto le azioni dei personaggi in quel film e nel resto del MCU come ad esempio nelle pellicole degli Avengers.

A spiegarlo è proprio il regista del film, Sam Raimi, che ha parlato delle connessioni tra il sequel di Doctor Strange e il resto del MCU.

"I fan del Marvel Cinematic Universe sono interessati [allo sviluppo di] questi personaggi. Chi sono? Cosa sarebbero potuti diventare? Hanno fatto le scelte giuste?" ha premesso Raimi.

E a proposito di scelte, negli ultimi film degli Avengers ne sono successe tante, e proprio come in No Way Home e WandaVision, saranno le scelte compiute dai vari personaggi che avranno un loro peso specifico in Doctor strange e il Multiverso della Follia: "Anche in Avengers: Endgame sono state fatte delle scelte di cui alcuni dei personaggi nel nostro film si pentono. Vedremo le ripercussioni di tutto ciò in questa pellicola, il che è davvero interessante. La continuazione delle storie dei Marvel Studios può essere così ricca, e noi abbiamo l'opportunità di esplorarne [una parte] in Multiverse of Madness".

Non sappiamo esattamente cosa accadrà nella pellicola, ma qualche idea ce la siamo fatta guardando i vari trailer di Doctor Strange 2 e il resto dei materiali promozionali. Come però tutto questo verrà collegato, beh, dovremo aspettare maggio per scoprirlo.