Doctor Strange 2, Sam Raimi: 'Uno Spider-Man con Tobey Maguire? Tutto è possibile!'

'Il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco', ci viene spiegato nel trailer di Doctor Strange in the Multiverse of Madness: così poco da farci sembrare letteralmente impossibile il prevedere a quali fonti i Marvel Studios vorranno attingere per il futuro dell'MCU dopo il film di Sam Raimi.

Una delle ipotesi più chiacchierate, in tal senso, è quella del ritorno dello Spider-Man di Tobey Maguire in un film tutto suo: mentre i nuovi poster di Doctor Strange in the Multiverse of Madness alimentano il nostro hype, dunque, lo stesso Sam Raimi è tornato ad affrontare la questione, dicendosi tutto sommato possibilista al riguardo.

"Dopo Doctor Strange ho realizzato che tutto è possibile, tutto è possibile nell'universo Marvel, qualunque team-up. Voglio bene a Tobey, voglio bene a Kirsten Dunst. Penso che tutto sia possibile. Non ho una storia o un piano, non so se Marvel potrebbe essere interessata. Non so quali siano i loro pensieri al riguardo. Ma suona davvero benissimo. Anche se non dovesse essere un film su Spider-Man, mi piacerebbe tornare a lavorare con Tobey, anche in un ruolo diverso" sono state le parole del regista.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Tobey Maguire lavorare con l'uomo a cui dobbiamo la trilogia di Spider-Man? Diteci la vostra nei commenti! Nelle ultime ore, intanto, un nuovo teaser di Doctor Strange ci ha ricordato l'uscita del film.