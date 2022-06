Doctor Strange 2, Sam Raimi:'Il sogno dei fan ha favorito il casting di John Krasinski'

Uno dei momenti più importanti di Doctor Strange nel Multiverso della Follia è il cameo di John Krasinski nei panni di Reed Richards/Mr. Fantastic. Dopo l'incessante richiesta dei fan sul web per vederlo nei panni del leader dei Fantastici Quattro, Kevin Feige ha deciso di accontentare i fan. Ne ha parlato anche Sam Raimi.

Il regista del film - da ieri Doctor Strange 2 è su Disney+ - ha parlato di Krasinski nel film:"È così divertente che Kevin [Feige] abbia scelto John perché i fan lo sognavano come perfetto Reed Richards e perché è un universo alternativo e Kevin ha detto 'realizziamo quel sogno'".



Il team di lavoro, composto da Sam Raimi e i suoi collaboratori, ha confessato quanto sia stato bello lavorare sul set con John Krasinski, senza specificare se si concretizzerà un ritorno o meno.

Hanno anche specificato che la tecnologia che utilizza Richards per apparire nella sequenza è ispirata ai fumetti.



Sebbene possa sembrare un portale, la tecnologia di Mr. Fantastic si basa sulla piattaforma temporale del Dottor Destino, e viene definita come la sua porta del tempo.

Ovviamente dopo aver avuto un assaggio dell'attore nel ruolo in Doctor Strange 2 i fan non vedono l'ora di potersi godere altre avventure con Krasinski/Richards.



Purtroppo al momento non ci sono conferme su progetti futuri che lo riguardano. Per saperne di più sul film ecco la nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.