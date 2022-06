Doctor Strange 2 di Sam Raimi è il film Marvel più visto in assoluto su Disney Plus!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è ora disponibile in streaming e a quanto pare ha già battuto un record per il franchise a pochi giorni dalla sua uscita. Secondo i dati di Samba TV, la pellicola di Sam Raimi è stata vista da più di due milioni di famiglie statunitensi nei primi cinque giorni dal suo arrivo su Disney Plus il 22 giugno.

Si stima che il numero totale di spettatori del nuovo film sia stato di 2,1 milioni di famiglie negli Stati Uniti. Questo numero non tiene conto degli spettatori globali del film, che probabilmente sono molto più numerosi. Secondo The Direct, il film sarebbe il debutto in streaming di maggior successo per un film Marvel, superando in questo modo Eternals che aveva ottenuto due milioni di spettatori negli Stati Uniti durante i primi cinque giorni di programmazione su Disney Plus, sui cui era approdato il 12 gennaio scorso.

Per i Marvel Studios ciò indica che la strategia di portare i film su Disney Plus circa 45 giorni dopo il loro debutto nelle sale è vincente. Come previsto, il film è al primo posto in tutto il mondo su Disney Plus secondo FlixPatrol. Il sequel di Doctor Strange è ora disponibile anche in formato digitale. Questa versione del film è accompagnata da numerosi contenuti bonus che forniscono ulteriori curiosità sulla creazione del film e altro ancora. Per la versione fisica di Doctor Strange 2, i fan dovranno attendere il mese di luglio.

Nel corso di una recente intervista, Sam Raimi ha svelato che l'idea di John Krasinski per Mr Fantastic è stata di Kevin Feige: "È così divertente che Kevin Feige abbia scelto John perché i fan sognavano che sarebbe stato il perfetto Reed Richards", ha detto Raimi. "E visto che stavamo parlando di un universo alternativo, Kevin ci ha detto 'rendiamo quel sogno realtà'. Mi sono sempre davvero piaciute tutte le sue interpretazioni".