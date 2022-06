Doctor Strange 2, Sam Raimi confessa: l'dea di John Krasinski è stata di Kevin Feige

Il regista del secondo capitolo del MCU sullo Stregone Supremo, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ha confermato che l'idea dello sbalorditivo cameo del film di John Krasinski nei panni di Reed Richards, alias Mr. Fantastic, è stata del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

"È così divertente che Kevin Feige abbia scelto John perché i fan sognavano che sarebbe stato il perfetto Reed Richards", ha detto Raimi. "E visto che stavamo parlando di un universo alternativo, Kevin ci ha detto 'rendiamo quel sogno realtà'. Mi sono sempre davvero piaciute tutte le sue esibizioni".

Il Mr.Fantastic di Krasinski appare come membro degli Illuminati in Doctor Strange in the Multiverse of Madness al fianco di Peggy Carter (Hayley Atwell), Maria Rambeau (Lashana Lynch), Professor X (Patrick Stewart) e Baron Mordo (Chiwetel Eijofor) in uno degli universi alternativi visti nella pellicola.

Krasinski è il primo attore a interpretare Mr. Fantastic nel MCU, dopo le precedenti interpretazioni in live-action nei film della 20th Century Fox di Ioan Gruffudd nella pellicola del 2005 e di Miles Teller nello sfortunato reboot del 2015.

In attesa di nuovi aggiornamenti su un eventuale ritorno dell'attore nel MCU, vi ricordiamo che un film sui Fantastici Quattro è attualmente in lavorazione e che nessun casting è stato però ancora annunciato. Per concludere, vi lasciamo con il finale alternativo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.