Doctor Strange 2: per Sam Raimi è un cinecomic Marvel 'al gusto di horror'

Ricorderete che all'epoca in cui Scott Derrickson era ancora il regista di Doctor Strange nel Multiverso della Follia aveva descritto il film come il primo horror dei Marvel Studios. Ebbene, l'attuale regista Sam Raimi ha confermato che anche dopo il suo ingaggio al posto di Derrickson quel mandato da parte dei Marvel Studios non è mai cambiato.

Ovviamente se pensiamo a Sam Raimi non possiamo non andare con la memoria ai film horror che ha diretto, dalla saga de La casa a The Gift e Drag Me to Hell, ma non era chiaro se la Marvel gli avrebbe dato carta bianca sul sequel di Doctor Strange, soprattutto dopo aver "licenziato" Scott Derrickson, un regista diciamo che non aveva e non ha la stessa fama di Raimi ma che veniva dal successo del capitolo precedente. Kevin Feige ha deciso, invece, di provare a chiamare Raimi, nonostante fosse rimasto lontano dalla regia di un film dal 2013, all'epoca de Il grande e potente Oz.

Nel corso di una nuova intervista concessa a Fandnado, Raimi ha però rassicurato tutti i suoi fan che questo sequel di Doctor Strange conterrà quegli elementi horror che lo hanno sempre contraddistinto nel corso di una carriera:

"Penso che quello che [Kevin] intendeva, dal mio punto di vista, è che questo film ha il gusto dell'horror. Mi pare che quando il regista originale, Scott Derrickson, e Kevin annunciarono l'arrivo di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, dissero che sarebbe stato il primo film di supereroi Marvel con un elemento horror. Spero di non averli citati male. Ma anche dopo che Scott ha lasciato il film a causa di divergenze creative, questo era ancora il mandato - fare il primo film Marvel che avesse un elemento horror. Quindi, sono rimasto fedele alle loro dichiarazioni originali".

Dal trailer di Doctor Strange 2 e da tutto il materiale promozionale pubblicato finora, compresi gli affascinanti poster con Benedict Cumberbatch, sembra che produttore e regista siano stati di parola.