Doctor Strange 2, un nuovo rumor suggerisce la presenza di Clint Barton e Kate Bishop?

Proprio in concomitanza con l'uscita su Disney+ dei primi due episodi della serie Hawkeye, arriva un interessante rumor riguardante il cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness che suggerirebbe la presenza nel film di Clint Barton e Kate Bishop, quest'ultima new entry nell'MCU proprio grazie alla nuova serie dei Marvel Studios: Hawkeye.

Secondo una nuova tabella che specifica le diverse mansioni dei partecipanti al film di Sam Raimi, principalmente rivolta all'utilizzo di stuntmen e tecnici, questa evidenzierebbe l'utilizzo di ben due stuntmen in qualità di arcieri per il sequel del film con Benedict Cumberbatch protagonista e che sappiamo già prevedere la presenza di altri personaggi del Marvel Cinematic Universe come ad esempio Wanda Maximoff e Loki.

La presenza di questi due arcieri professionisti ha immediatamente innescato le speculazioni: che possa trattarsi delle controparti per la comparsa nella pellicola di Clint Barton e Kate Bishop? Questo vorrebbe dire che anche Jeremy Renner e Hailee Steinfeld saranno nel cast di Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Certo è che essendo la trama ancora top secret non c'è modo di avvalorare questa ipotesi e quindi fino all'arrivo di ulteriori dettagli rimarrà un semplice rumor non confermato e da prendere con le pinze.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness inizialmente atteso per il 25 marzo, arriverà invece il 6 maggio, più o meno un mese e due settimane dopo quanto previsto. Questo è stato probabilmente dovuto alle riprese aggiuntive ordinate da Raimi, che riporteranno sul set i protagonisti per i mesi di novembre e dicembre 2021. Se ricordate bene, la produzione si era conclusa la scorsa primavera, ma adesso si torna a girare, causando il rinvio di Doctor Strange 2.

Nel frattempo vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Hawkeye.