Doctor Strange 2, i rumor si intensificano: ci sarà anche Wolverine?

Dopo le voci sulla possibile apparizione di Patrick Stewart in Doctor Strange 2, un nuovo report sembra confermare che nel prossimo film sullo Stregone Supremo incontreremo anche Wolverine ma a quanto pare, sarà molto diverso da come lo conosciamo.

Joseph Deckelmeier di The Illuminerdi ha pubblicato su Twitter un post in cui afferma che il mutante farà il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe nella pellicola con Benedict Cumberbatch. Tuttavia, non è chiaro se questa sia una variante generica di Wolverine o il nuovo Wolverine ufficiale del franchise, ma sembra essere certo del fatto che stavolta non sarà interpretato da Hugh Jackman.

Per il momento sappiamo che Doctor Strange dovrà fare i conti con gli Illuminati, un gruppo di supereroi che nei fumetti è composto dalle più grandi menti dell'universo Marvel. Di questo team hanno fatto parte personaggi di grande importanza come Charles Xavier, Mister Fantastic, Iron Man, Professor X, Black Bolt, Captain Americae e Namor.

Dato che il concetto di Multiverso apre le porte a numerose varianti dei nostri amatissimi eroi, come nel caso degli attori Tobey Maguire e Andrew Garfield apparsi di recente in Spider-Man: No Way Home, è possibile che anche Wolverine possa apparire nel prossimo film dedicato allo Stregone Supremo, in vesti totalmente differenti da quelle che abbiamo imparato a conoscere fino ad ora.

A vostro avvisto, da chi potrebbe essere interpretato questo nuovo Wolverine? Ditecelo nei commenti.