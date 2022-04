Doctor Strange 2: ecco tutti i rumor più importanti sul multiverso Marvel!

Se la fantasia dei fan Marvel è solita essere straordinariamente operativa anche in situazioni normali, figuriamoci quanto lo sia da quando gli Studios hanno annunciato l'arrivo del tanto agognato multiverso: Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in tal senso, è un evento a cui prepararsi a dovere come pochi altri.

Mentre viene confermata la natura horror di Doctor Strange nel Multiverso della Follia (e non potrebbe essere altrimenti, con un maestro del genere come Sam Raimi al timone), i fan stanno infatti letteralmente impazzendo a forza di inseguire questo o quel rumor, incoraggiati del fatto che il film con Benedict Cumberbatch sembri effettivamente il terreno più fertile del mondo da questo punto di vista.

Nell'attesa del prossimo 4 maggio, giorno in cui Doctor Strange nel Multiverso della Follia farà finalmente il suo esordio nelle nostre sale, noi abbiamo quindi pensato che fosse necessario fare un po' d'ordine in tutto questo caos: nel nuovo video che trovate sul nostro canale YouTube, dunque, troverete elencati i principali rumor relativi al film con Elizabeth Olsen e, più in generale, al futuro del Marvel Cinematic Universe.

Le ipotesi, più o meno fantasiose, non mancano di certo: voi, intanto, fateci sapere nei commenti cosa pensate dei rumor più accreditati... Oppure, perché no, proponetecene altri! I fan, intanto, si chiedono cos'abbia fatto esplodere Wanda nel nuovo spot di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.