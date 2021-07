Doctor Strange 2, rumor clamoroso: nel sequel compariranno personaggi di What If...?

Col finale di Loki è diventato facile supporre che What If ...?, la prima serie tv animata dei Marvel Studios, potrebbe essere molto più connessa al resto del Marvel Cinematic Universe rispetto a quanto si poteva credere, e adesso un nuovo rumor la vorrebbe legata al sequel di Doctor Strange.

Secondo quanto riportato nell'ultimo episodio del DisInsider Show, il film capitanato da Sam Raimi e con protagonisti Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Olsen potrebbe vantare anche la presenza di Capitan Carter di Hayley Atwell, una versione alternativa dell'agente dello SHIELD Peggy Carter che finora è stata praticamente il 'volto' dell'attesa serie animata, mostrata in ogni poster e anche nel primo trailer di What If ...?.

Per ora vi consigliamo di prendere questa informazione con le pinze, anche se DisInsider è solitamente uno dei portali più affidabili in fatto di scoop sul Marvel Universe insieme al popolare Murphy's Multiverse. Quel che è certo, in attesa magari di saperne di più dalla messa in onda di What If...?, è che sarebbe emozionante per molti fan assistere al ritorno di Hayley Atwell in chiave live-action e nei panni di un personaggio completamente nuovo. L'ultima volta che l'attrice è comparsa in un film Marvel, come ricorderete, è stato per chiudere la Infinity Saga con un bacio romantico con Steve Rogers nell'ultima scena di Avengers: Endgame.

Recentemente, lo ricordiamo, sono emerse anche delle indicazioni circa la presenza di Tom Hiddleston nei panni di Loki in Doctor Strange 2. Quali sono le vostre aspettative per Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Ditecelo nei commenti!